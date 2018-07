Deel dit artikel:











Geslaagde eerste editie Festival Veenhuizen Het festival draaide om muziek en verhalen (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Er kwamen beide dagen meer dan duizend bezoekers naar het festival (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Muziek en verhalen, daar draaide Festival Veenhuizen om, dat vrijdag en zaterdag voor het eerst werd gehouden.

Geschreven door Petra Wijnsema

De organisatie is tevreden. “Op beide dagen hebben wij meer dan duizend bezoekers mogen verwelkomen en dat is een goed begin voor een startend festival,” zegt artistiek leider Jan van den Bossche.



Het weer werkte perfect mee. “Mensen bleven nog lang hangen. Op de eerste avond ging ik rond een uur of één ’s nachts weg en was ik nog niet eens de hekkensluiter,” aldus Van den Bossche.



Veel locaties

Voornamelijk klassieke muziek en verhalen van onder meer Mariët Meester waren te zien en te horen op verschillende locaties in het dorp. “Het idee achter dit festival was om na publiekstrekker Pauperparadijs iets te doen in de haarvaten van Veenhuizen. Zo kwamen we uit op veel locaties, zoals het verenigingsgebouw, het derde gesticht en de beide kerken in het dorp. Ook werken we samen met de ondernemers in Veenhuizen,” zegt Van den Bossche.



Bezoekers, veelal op leeftijd, waren laaiend enthousiast. “Fantastisch, het was één groot hoogtepunt,” zegt een bezoeker. “Ik houd van geschiedenis en van klassieke muziek en dat wordt hier gecombineerd. Heel verrassend. En dan word je ook nog omringd door rustige natuur,” zegt een andere bezoeker.



Lange afstanden

De afstanden bleken te groot om te lopen; fietsen kon net. “Daar hebben we ons wel een beetje op verkeken, op die afstand tussen de locaties. We zullen daar een volgende keer beter rekening mee houden in de programmering,” aldus Van den Bossche. Want als het aan de organisatie ligt komt er zeker een tweede editie.