Deel dit artikel:











Risicovolle bermbrand in Hoogeveen De brand was vlakbij een loods (foto: Persbureau Meter) De brandweer heeft het druk met kleine brandjes (foto; Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Aan de Stephensonstraat in Hoogeveen stonden de bosjes langs de weg in brand. Omdat het vuur vlakbij een loods was kwam de brandweer met spoed om de brand te blussen.

Door de droogte kan een klein brandje in korte tijd groot worden. Hoe het vuur precies is ontstaan is nog onbekend. Langs de weg kan dit verschillende oorzaken hebben. Een sigarettenpeukje kan het vuur al veroorzaken, maar ook een flesje dat als een vergrootglas werkt kan de brand doen ontstaan.



De brandweer wist de brand in Hoogeveen klein te houden maar blijft alert op berm- en andere branden. In Nederland heeft de brandweer het momenteel druk met deze kleine brandjes.