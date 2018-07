Deel dit artikel:











Het leven ging door, ook voor de families van de KNIL-militairen Een scene uit één van de theatervoorstellingen (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Een bijzonder tafereel vanochtend in de barak op Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Molukse vrouwen die hun kind in bad doen in een aluminium wastobbe.

Geschreven door Petra Wijnsema

Het gaat om de opname van een scene die onderdeel wordt van de eerste van drie theatervoorstellingen over de Moluks Nederlandse geschiedenis.



Het verhaal van de Molukse gemeenschap in Nederland is nog veel te onbekend, vindt Anne van Slageren. Daarom startte hij het project ‘Aan de andere kant’. In drie jaar tijd wil hij met drie voorstellingen de Molukse geschiedenis vertellen. Dat doet hij samen met de Molukse gemeenschap en aan de andere kant de Nederlanders van weleer of hun kinderen of kleinkinderen.



De actrices van vandaag zijn veelal derde generatie Molukkers met vierde generatie kinderen. Ze zijn gekleed in prachtige sarongs en hebben hun haar keurig opgestoken. Ze zingen een Moluks lied bij het wassen van hun kind. Parsis Pormis: “Voor mijn dochter vind ik het een heel mooie manier om te zien waar haar roots liggen.”



De opnames roepen veel emoties op. “Vooral dit gebied,” zegt Pormes, terwijl de tranen haar in de ogen schieten. Pormes is zelf ook in een wastobbe gestopt door haar oma. Al was dat niet in Schattenberg, zoals het kamp in Westerbork toen heette, maar in de Molukse wijk.



Een andere Molukse deelneemster aan de opnames is verbaasd hoe slecht het verhaal van de Molukse Nederlanders bekend is. “Ik ben hier om het verhaal te vertellen,” zegt ze. Nog een deelneemster bekruipt een beetje dat gevoel van toen: “Ze werden hier gewoon gedropt, zonder dat ze wisten waar ze aan toe waren.”



De scene illustreert volgens Anne van Slageren dat het leven gewoon doorging, ook al zaten de KNIL-militairen en hun families in een ellendige situatie.



De theatervoorstelling wordt in september opgevoerd op drie verschillende locaties.