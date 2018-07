Talent TeamNL Korfbal is wereldkampioen

KORFBAL - Het Talent TeamNL Korfbal, oftewel het Jong oranje van het korfbal, heeft in Boedapest het eerste officiële WK U21 gewonnen.

Het team, waarin alleen jongeren onder de 21 spelen, versloeg in de finale België met 21-18. De ruststand was 11-8.Voor Lieneke Pries uit Assen was dit het laatste toernooi met Talent Team NL Korfbal. Volgend seizoen is ze 22 jaar oud, en mag ze niet meer voor U21 uitkomen.Behalve Lieneke Pries spelen er meer Drentse talenten mee in het U21 Oranje team. Kim Petersen speelt bijvoorbeeld bij DOS '46, net als Leander Zwolle.