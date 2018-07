Kjell Scherpen hoopt trainer te overtuigen: Ik vrees de eredivisie niet

VOETBAL - Door de knieblessure van Dennis Telgenkamp stond Kjell Scherpen vanmiddag alweer voor de derde keer onder de lat bij FC Emmen in de voorbereiding. De 18-jarige doelman hoopt in de komende weken trainer Dick Lukkien te overtuigen dat hij de eerste doelman moet worden.

Prima testcase FC Emmen tegen Heracles ondanks nipte nederlaag​

"Natuurlijk ben ik nog jong, maar dat telt in mijn ogen niet", aldus de Emmenaar. "Ik kan het niveau aan denk ik. Dat heb ik vandaag ook wel aardig laten zien tegen Heracles, al is zo'n oefenduel natuurlijk anders dan een competitiewedstrijd in een vol stadion. Ik vrees de eredivisie niet."Tegen Heracles maakte Scherpen, volgens Dick Lukkien, een fout bij de tegengoal. Verder liet de jonge keeper een prima indruk achter. "Het meevoetballen moet beter, maar in de coaching ging het aardig. Al met al was het redelijk, maar ik was nog niet op mijn best."Natuurlijk zal er iets van teleurstelling zijn als Scherpen straks toch de concurrentiestrijd van Dennis Telgenkamp verliest. "Maar dat valt ook wel weer mee. Ik zal dan alleen maar meer motivatie krijgen om harder te trainen en beter te keepen, om uiteindelijk de trainer te laten inzien dat hij het fout heeft."