Politie ondervraagt voorbijgangers in onderzoek naar man die seks met minderjarig meisje aanbood

RUINEN - In de omgeving van Ruinen en Ruinerwold heeft de politie gisteravond een passantenonderzoek gehouden op parkeerplaatsen langs de N375.

Aanleiding is het onderzoek naar mogelijke seksuele uitbuiting van een minderjarig meisje. Vorige week zaterdag werd een man in Steenwijk opgepakt. Hij zou op een parkeerplaats langs de N375 bij Ruinerwold mensen hebben aangesproken met de vraag of zij seks met het meisje wilden dat bij hem was.Bij de aanhouding van de man zat het meisje in zijn auto. Zij is overgedragen aan hulpverlening.De politie is op zoek naar meer informatie en ondervroeg daarom gisteravond voorbijgangers op parkeerplaatsen langs de N375. Wat het passantenonderzoek heeft opgeleverd, is op dit moment niet bekend.