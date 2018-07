Deel dit artikel:











Live: Triathlon Klazienaveen [afgesloten] De triathlon in Klazienaveen (foto: archief RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Het zal flink zweten zijn vandaag voor de deelnemers van de triathlon in Klazienaveen. Hardlopen, fietsen en zwemmen, dat moeten de deelnemers doen om de triathlon te volbrengen.

In totaal is er bijna 4500 euro aan prijzengeld dat wordt verdeeld over verschillende categorieën. Het zwemonderdeel is in het Van Echtenskanaal. De organisatie heeft laten weten dat de watertemperatuur daar vrijdag ruim 22 graden was, dus het water zal wel voor enige verkoeling zorgen.



Live meekijken bij de triathlon in Klazienaveen? Dat kan hieronder: