Rijden er morgen weer treinen tussen Meppel en Zwolle?

MEPPEL - De werkzaamheden aan het spoor bij Zwolle zijn zo goed als klaar. Twee weken lang konden reizigers vanuit Drenthe niet met de trein via station Zwolle reizen. Onder meer vanuit Meppel werden de mensen met bussen naar andere stations gebracht.

Maar vanaf morgenochtend kunnen treinreizigers waarschijnlijk weer gewoon in de trein blijven zitten en via Zwolle reizen."De werkzaamheden aan het spoor bij Zwolle zijn tot nu toe soepel verlopen. Dit weekend voeren we allerlei tests uit en ook die verlopen tot nu toe goed. Dus zoals het nu lijkt kunnen we morgen het station van Zwolle weer in gebruik nemen", zo meldt een woordvoerder van Prorail.De werkzaamheden bij Zwolle zijn onder meer nodig om het spoor geschikt te maken voor snellere verbindingen en meer treinen. Daarvoor zijn onder meer de wissels en bovenleidingen verbeterd.Door de werkzaamheden aan het spoor kon er vanuit Meppel niet verder zuidelijk worden gereisd met de trein. Om ervoor te zorgen dat alle passagiers in Meppel snel konden overstappen naar de bussen is er een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst. Reizigers moesten de afgelopen weken rekening houden met extra reistijd die kon oplopen tot zo'n drie kwartier Vandaag doet Prorail nog de laatste tests op het station in Zwolle, daarna wordt definitief besloten of er via de Overijsselse hoofdstad gereisd kan worden, maar de woordvoerder van de spoorbeheerder is er al bijna zeker van dat dit lukt.