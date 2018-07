Deel dit artikel:











Twee inbrekers opgepakt in Emmen, derde verdachte ontkomt Twee inbrekers zijn aangehouden (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Bij een inbraak in een huis aan de Boomvalk in Emmen zijn afgelopen nacht twee mannen op heterdaad betrapt.

Getuigen zagen in totaal drie inbrekers. De politie kon twee van hen direct aanhouden.



Agenten hebben een auto in beslag genomen en daarin lagen spullen die mogelijk gestolen waren. De derde verdachte is nog niet opgepakt, maar volgens de politie is zijn identiteit bekend.