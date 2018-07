Opnieuw een droge week; 'Alleen dinsdag lokaal een bui'

ASSEN - Het zomerweer in Drenthe blijft aanhouden en RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag heeft maar weinig regen voor ons in het vooruitzicht.

"De luchtdruk blijf hoog vanuit het Azorengebied. Dat betekent zonnig weer en erg warm. Zo kan het morgen lokaal wel 29 graden worden", aldus Van der Zwaag.Het is overal kurkdroog en wie regen wil, moet nog wel even geduld hebben. "Mensen snakken naar wat hemelwater. Dinsdag kan er lokaal een enkele bui ontstaan. Die kans is er dan in de middag. Een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Maar er zullen ook plekken zijn waar het droog blijft", zo meldt de weerman van RTV Drenthe.En de rest van de week? Roland van der Zwaag: "Ook woensdag, donderdag en vrijdag blijft het zomers en droog. Op z'n vroegst is er pas eind volgende week kans op serieuze regen."De droogte zorgt inmiddels voor allerlei problemen. Bijvoorbeeld voor egels en bijen , maar ook voor mensen die afhankelijk zijn van gras, zoals melkveehouders en een graszodenbedrijf . En de kans op natuur- en bermbranden neemt toe