NK loopfietsen: Senn Swieters verliest in de herkansing

KLAZIENAVEEN - Het youtube filmpje van Senn Swieters die vorig jaar omkeerde vlak voor de finish is inmiddels al bijna 400.000 keer bekeken. Ook vanmiddag was Senn van de partij bij de vierde editie van het NK loopfietsen, maar hij won dit keer geen beker.

"We hadden goed geoefend zodat hij weet hoe het moet. Maar hij is een beetje koppig. Ik zie hem er nog voor aan dat hij alleen om ons te pesten blijft staan. Maar daar gaan we niet vanuit", zei vader Ben Swieters voor de wedstrijd.Dit jaar was er een record aantal van 115 inschrijvingen. Maar door de grote belangstelling groeide het evenement de organisatie wel een beetje boven het hoofd. Een defecte printer deed de rest om te zorgen voor een vertraging van de start van 1,5 uur.Sommige kinderen - let wel, het gaat om kids van 2 tot en met 5 jaar - werd het wachten in de hitte teveel. Ze barstten in huilen uit tijdens de race of verschenen niet aan de start. Volgens de organisatie namen de ouders het allemaal sportief op.Winnaars categorie 2 jaar:1. Silvian Sinke2. Sem Visscher3. Dylan SmitWinnaars categorie 3 jaar:1. Eilan Ernhardt2. Jayden Parmentier3. Selmen VriezeWinnaars categorie 4 jaar:1. Dario Top2. Mitz Zwaan3. Jip van TofWinnaars categorie 5 jaar:1. Ruben Vos2. Levi Wattel3. Marit Hernandt