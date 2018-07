Deel dit artikel:











Grote drukte tijdens open dag FC Emmen Een drukke open dag voor FC Emmen (foto Andries Ophof) De selectie wordt voorgesteld tijdens de open dag (foto Andries Ophof)

EMMEN - Honderden voetbalfans kwamen zondag naar het stadion van FC Emmen voor de open dag. Een open dag die veel drukker was dan in voorgaande jaren. Maar wat wil je ook: FC Emmen speelt komend seizoen eredivisie.

Geschreven door Andries Ophof

Bovendien heerste er een meer optimistische stemming. "We kunnen makkelijk meedoen om de plaatsen dertien of veertien", zo klonk het uit de mond van de supporters. Aan een tafel in de hal van het stadion is er ook discussie. Oudgedienden zitten even bij te komen van de flink opgedraaide muziek buiten. En ook bij deze gasten heerst optimisme. "We hebben er jarenlang voor geknokt. Nu zijn we er en nu zullen we laten zien dat FC Emmen in de eredivisie hoort." Als een fan de hooggespannen verwachtingen wil temperen, wordt hij bijna de deur uitgezet.



Selectie op het podium

Ondertussen is er op het podium voor het stadion de presentatie van de jeugdteams en het eerste team. Nieuwe spelers als Luciano Slagveer (overgekomen van het gedegradeerde FC Twente) worden met een tuktuk naar het podium gebracht. Fans klappen en zingen het FC Emmen lied. En daarna, dan is het tijd voor de handtekeningensessie.



Ben Haverkort van FC Emmen kijkt er met een glimlach naar. "Je merkt echt dat de stemming anders is nu we eredivisie gaan spelen. Er zijn meer mensen."En de verkoop van shirts en sjaals is ook een stuk groter dan vorig jaar. Goed voor de inkomsten van de club. "Wij willen een shirt met het embleem er op", zegt één van de fans in een lange rij voor de kassa. Op het shirt is te lezen: eredivisie seizoen 2018/2019. Ze moeten er wel minstens een half uur op wachten voordat ze aan de beurt zijn.



Waar blijft die spits?

Ondertussen heeft Haverkort geen minuut rust. Hij leidt bezoekers rond in het stadion. Fans spreken hem aan op komend seizoen. Wat er nog moet worden aangepast in het stadion is zo'n vraag. Maar misschien wel de meest gestelde vraag: "Wanneer komt spits Henk Veerman van SC Heerenveen naar Emmen? We hebben toch nog een spits nodig?" Haverkort schudt zijn hoofd en zegt daar geen antwoord op te kunnen geven. "Hij was er vandaag niet bij".



Op het plein gaat de open dag nog even door met spelletjes, een rondleiding door het stadion en de spelersbus. En tot slot nog een oefenwedstrijd op het kunstgrasveld tegen het Drents Verbond All Star Team. Eindstand 9-0 voor Emmen.