Nina (11) besmet met wandelvirus en loopt Vierdaagse

MEPPEL - Ze deed haar eerste stapjes al met een jaar. En toen ze zeven jaar was liep ze al 19 kilometer. Wel met een beetje zeuren, maar toch.

De 11-jarige Nina van Leuveren uit Meppel is een van de jongste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze gaat morgen tot en met vrijdag dagelijks dertig kilometer lopen.Van wie ze dat heeft? Van beide ouders, denkt haar moeder Ilona. "Het is een virus," zegt ze. Als jonge wandelaar maakt Nina deel uit van het V-team. Dat zijn de honderd jongste deelnemers die ambassadeur zijn voor vrijheid, vrede en vriendschap. Nina's taak binnen dit team is om te vloggen.Naast wandelen verheugt Nina zich ook op de leuke sfeer. "Lekker kletsen, buttons uitdelen en meelopen met soldaten," zegt Nina. "Ze houdt wel van een feestje", bevestigt haar moeder.Eerst nog even vier maal 30 kilometer lopen. Nina denkt dat het zeker gaat lukken. Ze is er helemaal klaar voor.Nina is natuurlijk niet de enige Drentse deelnemer. Naar verwachting verschijnen weer honderden Drenten aan de start. Afgelopen jaar deden 727 inwoners van onze provincie mee. Van hen haalden 664 de finish.