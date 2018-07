Deel dit artikel:











Nieuwe start voor kostuumcentrale Assen aan Havenkade Gonnie van Veen en Astrid Lourens op de nieuwe locatie (foto: RTV Drenthe) De laatste kleding op de oude locatie (foto: RTV Drenthe) Het oude pand van de kostuumcentrale aan de Collardslaan (foto: RTV Drenthe) Gonnie van Veen en Astrid Lourens op de nieuwe locatie (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Elf verhuiswagens vol met kleding reden de afgelopen week van de Collardslaan naar de nieuwe locatie van de kostuumcentrale Assen. Tienduizenden pakken, kostuums en feestkleding zijn verhuisd naar de Havenkade.

Geschreven door Jeroen Willems

De kostuumcentrale wordt geleid door Gonnie van Veen en Astrid Lourens, die het werk overnemen van Albert Kool en Louis Scheffer. De twee mannen hebben dertig jaar lang het bedrijf met ziel en zaligheid geleid, maar doen nu een stapje terug. "Dit doet me heel veel. We hebben hier zoveel prachtige momenten meegemaakt. Het is een verdraaid leuk vak", zegt Scheffer.



'Allemaal hoogtepunten'

Scheffers en Kool zetten de kostuumcentrale op de kaart door het organiseren van grote shows rondom de kleding van vorstenhuizen uit heel Europa. Dat doen ze ook nu nog met hun Stichting Oud Oranje. "We hebben drie keer iets met de koninklijke familie gedaan. We doen shows op Paleis het Loo. Het zijn allemaal hoogtepunten", aldus Scheffer.



Opvolgers Van Veen en Lourens werkten al bij de kostuumcentrale en nemen nu dus het stokje over. "Dit is mijn passie naast het andere werk wat ik altijd heb gedaan. Toen deze kans voorbij kwam, konden we die niet laten lopen", zegt Lourens.



Spectaculaire show

Ondanks een nieuwe locatie zal er veel hetzelfde blijven bij de kostuumcentrale. Wel zal het pand straks gedeeld worden met een paar andere partijen. Daaronder is ook de Stichting Oud Oranje van Kool en Scheffer, die dus in de buurt blijft.



Het huidige pand aan de Havenkade 18 is overigens tijdelijk. Later dit jaar verhuist de kostuumcentrale naar het naastgelegen pand. Na de zomer zal de kostuumcentrale met een spectaculaire show worden geopend.