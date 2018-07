Vernielingen gepleegd bij voetbalclub VV Leo in Loon

LOON - Bij VV Leo uit Loon zijn gisteren vernielingen gepleegd bij de kantine van de voetbalclub.

VV Leo meldt op haar site dat een terras met stoelen en tafels is vernield. Ook is een ton met frituurvet omgegooid. Op het dak van de kantine is er schade aangericht aan de daar aanwezige installaties. Er is onder andere een afvoerkoker verstopt met lege bierblikjes.De club geeft de daders tot komende dinsdag 10.00 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan wordt er aangifte gedaan bij de politie.