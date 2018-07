Vrachtwagenbrand leidt tot kilometerslange file op A28 bij knooppunt Lankhorst

ZUIDWOLDE - Een vrachtwagen is vanmorgen vroeg in brand gevlogen op de A28 bij knooppunt Lankhorst.

De brand leverde een flinke vertraging op voor weggebruikers. Op de snelweg stond rond half acht vanmorgen een file van zo'n zeven kilometer tussen de afslag Zuidwolde en knooppunt Lankhorst. De file was in de richting van Zwolle.De rechterrijstrook was tijdelijk dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Kort voor acht uur waren de problemen opgelost.