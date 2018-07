Deel dit artikel:











Hurry-Up test Portugees, Litouwer en Sloveen Tiago Azenha uit Portugal hoopt een contract te verdienen bij Hurry-Up (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Drie internationale testspelers trainen de komende dagen mee met Hurry-Up. Het gaat om een Portugees, Litouwer en een Sloveen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Tiago Azenha moet de opbouwrij van de formatie uit Zwartemeer komen versterken. De 24-jarige Portugees was in eigen land voor het laatst actief voor Sporting Clube da Horta. Ook heeft Azenha, die omschreven wordt als een speler met een pass, een verleden bij Sporting Clube de Portugal.



Sven Hemmes

Ook zijn twee doelmannen op proef. Manuel Kremer, die in het nieuwe seizoen een trainersduo vormt met nieuweling Tim Remer, laat weten dat Hurry-Up toch niet verder gaat met Sven Hemmes: "In verband met zijn werkzaamheden elders in het land is de club hard op zoek naar een nieuwe doelman, die samen met René de Knegt het keepersduo moet gaan vormen."



De 26-jarige Lukas Simanavicius uit Litouwen is een van de kanshebbers. De lange Noord-Europeaan stond afgelopen seizoen onder contract bij de landskampioen uit zijn thuisland: Dragunas. Daar was Simanavicius teamgenoot van oud-speler van Hurry-Up Gintaras Cibulskis.



EHF Cup

De derde proefspeler is de Sloveen Jan Sega. De 24-jarige goalie verdedigde de afgelopen drie seizoenen de clubkleuren van RB Ribnica uit Slovenië. Met de runner-up uit zijn thuisland was hij in het seizoen 2016/2017 actief in de poulefase van de EHF Cup.



Nieuw:

Tim Remer (TuS N-Lübbecke)

René Jaspers (E&O)

Harm Meijer (Unitas)

Javier Bebeta Navarro (Hornea Sporting Alicante)



Vertrokken:

Vaidas Trainavicius (Aalsmeer)

Wouter Greevink (DOS)

Laurynas Petrusis (SV 64 Zweibrücken, derde Bundesliga)

Alexander von Eitzen (DHK Flensborg, derde Bundesliga)



Op Vanavond start Hurry-Up het seizoen onder leiding van het nieuwe trainersduo Kremer/Remer. Op 15 september openen de oranjehemden het seizoen in de BENE-League in eigen huis tegen Visé.