Deel dit artikel:











Na vier jaar strijden heeft Brommer 'zijn' fietspad bij Lheebroek Het fietspad is vanmorgen feestelijk geopend (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Initiatiefnemer Han Brommer en wethouder Henk Doeven (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

LHEEBROEK - Na vier jaar strijden is het Han Brommer uit Dwingeloo eindelijk gelukt: het fietspad langs De Mussels en De Vennen tussen Beilen en Lheebroek is klaar. Vanmorgen om acht uur is het fietspad geopend.

"Ik heb er hard voor moeten vechten. Vier jaar geleden reed ik achter een groep scholieren. Het was hartstikke mistig. Toen vond er een verkeersongevalletje plaats. Ik dacht: dit kan niet langer. Deze kinderen zijn hier vogelvrij verklaard", aldus Brommer.



"Ik ben gemeenten gaan aanschrijven, de provincie, Veilig Verkeer Nederland en Vervoersberaad Drenthe. En zo is het een beetje op gang gekomen."



Ander beleid

Het fietspad is aangelegd op de grens van de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Westerveld. Kinderen fietsten voorheen over dezelfde weg als waar de auto's rijden.



"Beide gemeenten hadden een ander beleid, daardoor was het geen gemakkelijke opgave. In Midden-Drenthe was de maximumsnelheid tachtig kilometer per uur, in Westerveld zestig. In die periode had de raad van Midden-Drenthe net besloten wel een fietspad aan te leggen. Toen dacht ik: hoe kan het in vredesnaam dat je op de gemeentegrens komt en dat fietsers in één keer de weg op moeten?"



Standbeeld

Brommer had destijds twee dochters, die dagelijks over de gevaarlijke weg fietsten. Nu gaat zijn zoon er elke dag langs. Brommer hoopt dat andere ouders en scholieren hem dankbaar zijn.



"In mijn dorp zijn mensen die zeggen dat er een standbeeld voor me moet worden opgericht, omdat ik zoveel heb gedaan voor de veiligheid van de kinderen. Er werden hier snelheden gemeten tot 140 kilometer per uur. Door de jaren heen zijn hier nooit echt ernstige ongelukken gebeurd, omdat de weg wel overzichtelijk was. Maar bij mist zijn de kinderen echt vogelvrij."



Brommer besluit: "Met het fietspad is de veiligheid van de kinderen nu gewaarborgd. Of de snelheid van de ouders ook minder wordt, moet de toekomst uitwijzen."