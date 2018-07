Stelling: Werken tot je zeventigste is geen probleem

ASSEN - We kunnen best tot onze zeventigste doorwerken. Tenminste, dat zegt een onderzoeker van het wetenschappelijk onderzoeksinstituut Nidi.

Zo'n 95 procent van alle 50-jarigen kan fysiek makkelijk doorwerken tot zijn zeventigste, stelt Michael Boissonneault in het AD Boissonneault: Het gaat om de gezondheid. Voor gezonde mensen is het fysiek geen enkel probleem om langer door te werken. Voor mensen met een slechte gezondheid ligt het anders. Daar is de kans op arbeidsongeschiktheid wel veel groter. Maar dat is een zeer kleine groep."Volgens de onderzoeker verschilt het wel beroep of je lang gezond genoeg blijft om door te werken. "In het algemeen geldt dat hoogopgeleiden langer gezond blijven dan laagopgeleiden. Ik heb Amerikaans onderzoek bekeken en dan blijkt dat witte mensen langer gezond zijn. Fysiek zwaar werk leidt vaker tot arbeidsongeschiktheid. Uit de data blijkt dat mensen die nu 50 jaar zijn zes jaar langer kunnen doorwerken dan de huidige pensioenleeftijd."