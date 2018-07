Rattenslang uit Eelde lijkt leefgebied te vergroten

EELDE - Voor het eerst is er een Russische rattenslang waargenomen buiten de gemeente Tynaarlo, namelijk in Peize. Dat meldt Instituut Ravon, de kennis- en onderzoeksorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen.

De populatie Russische rattenslangen concentreerde zich tot nu toe rond Eelde. Een dorpsbewoner liet daar in 2002 vier slangen vrij en de dieren plantten zich succesvol voort in de buurt van het vliegveld.Er werd al eens een rattenslang waargenomen in Vries. En nu voor het eerst ook buiten de gemeente Tynaarlo, in Peize. Daar is vorig jaar een doodgereden jonge rattenslang gevonden. Ravon verwacht dat de slang gezien de geschikte omgeving zijn leefgebied langzamerhand steeds verder uit zal breiden.Rattenslangen zijn voor mensen ongevaarlijk. Het zijn wurgslangen die vooral knaagdieren eten.Een inwoner van Eelde zag de rattenslang in juni nog in zijn eigen tuin . Het beest bewoog zich voort in een boom.