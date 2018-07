Nieuwe dreigbrieven tegen windmolenbouwers: 'Dit loopt verkeerd'

NIEUW-BUINEN - "Dreigementen met geweld zijn niet goed te keuren, maar het zit ze tot hier." Zo reageert windmolen-actievoerder Jan Nieboer op de dreigbrief die 34 ondernemingen en organisaties hebben ontvangen, die betrokken zijn bij de windparken in Drenthe en Groningen.

De dreigbrief is verstuurd naar projectontwikkelaars, turbinebouwers, leveranciers van onderdelen, banken, een gerenommeerd advocatenbureau en belangenbehartigers in de bouw, schrijft het Dagblad van het Noorden.De briefschrijvers voelen zich naar eigen zeggen behandeld als uitschot door de overheid en initiatiefnemers van de windparken. "Meewerken of verrijken aan onze ondergang zal voor uw bedrijf en uw reputatie verstrekkende gevolgen hebben", staat in de brief. "Zware beveiligingseisen bij windparken zullen op alle locaties waar uw bedrijfsnaam in beeld wordt gebracht noodzakelijk zijn."Windmolen-actievoerder Jan Nieboer zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de brieven, maar heeft wel begrip voor de schrijvers. Volgens hem is de brief nog mild: "Ik spreek mensen die zeggen: als de bouw van windmolens doorgaat, wij hebben semtex. De eerste vrachtwagen die ons dorp binnenkomt, daar gaat de fik in." Semtex is een springstof.Begin dit jaar veegde de Raad van State de bezwaren van tafel van zo'n vierhonderd inwoners van de Veenkoloniën. Het besluit van de hoogste bestuursrechter van ons land leidt volgens Nieboer tot wanhoop. "De bewoners raken alles kwijt: hun levensvreugde, uitzicht en hun goede gezondheid. Dit loopt verkeerd."Woordvoerder Jorrit de Jong van Innogy Windpower laat tegenover het Dagblad van het Noorden weten dat er inmiddels melding is gedaan bij de politie.