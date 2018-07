Wendy uit Eelderwolde haalt ruim een ton op voor kankerbehandeling

EELDERWOLDE - Bijna heeft ze genoeg geld bij elkaar voor een behandeling tegen kanker, die in Nederland niet wordt vergoed: Wendy Wagenaar uit Eelderwolde.

Wagenaar - moeder van drie kleine kinderen - heeft eierstokkanker en kan in ons land niet de behandeling krijgen die ze graag wil hebben. Het gaat om de zogenoemde immunotherapie. Deze behandeling versterkt of verandert het afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden.In Duitsland kan Wagenaar de behandeling wel krijgen, maar dan moet ze zelf 125.000 euro ophoesten. Daarom begon ze een online inzamelingsactie . Binnen een paar dagen heeft ze bijna het benodigde bedrag bij elkaar."Ik geloof wel in de kracht van de sociale media, maar dit is wel heel snel opgepakt. Dat vind ik zó mooi. Soms denk ik wel dat iemand per ongeluk een 0 te veel achter het bedrag heeft gezet", vertelt de geboren Friezin bij Omrop Fryslân In ons land kan Wagenaar zes chemokuren krijgen, waarmee ze haar leven kan verlengen. Maar Wagenaar wil helemaal beter worden. Ze denkt dat immuuntherapie de toekomst is. "Ik geloof dat we over 20 jaar met immuuntherapie mensen van kanker kunnen genezen. Ik moet voor mezelf deze toekomst naar voren halen."De behandeling die ze zo graag wil, kan ze in Keulen ondergaan. "Afgelopen dinsdag zijn we naar Keulen geweest. Toen dachten we: nu moeten we los. Als ik een ton of twee ton zou hebben, dan was ik al geweest. Dus mijn familie zei tegen me: zet je trots opzij en zorg dat je die financiële mogelijkheid krijgt."