Vrouw gewond bij botsing in Assen Een vrouw is gewond geraakt (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een automobiliste is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk in Assen.

Op de kruising van de Europaweg-Noord met de Esakkerweg kwam de vrouw in botsing met een andere auto. Ze is door de brandweer uit haar auto bevrijd.



De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. De oorzaak van het ongeluk is vermoedelijk een voorrangsfout.