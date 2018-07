Drentse kippenboerin deelt roze eieren uit aan Vierdaagselopers

ODOORNERVEEN - Wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse worden tijdens hun wandeling getrakteerd op een bijzondere versnapering: een ei!

Het initiatief komt van de mmmEggies, een club vrouwen die zich hardmaakt voor het ei. Een van die 'mmmEggies' is kippenboerin Mariska Oving uit Odoornerveen."Het gaat in totaal om 21.600 eieren en die gaan we in drie dagen uitdelen aan alle deelnemers", vertelt Oving. "Het is heel belangrijk dat het ei gepromoot wordt, dat is ook het doel van de mmmEggies. Mensen moeten weten dat het goede, gezonde voeding is. Een ei draagt bij aan een gezond leven, het bevat veel vitaminen en mineralen. Dat kun je goed combineren met een evenement als de Vierdaagse."Oving sloot zich in februari aan bij de mmmEggies, na de grootschalige fipronilaffaire. Ook haar eieren waren besmet met het giftige fipronil. Een half miljoen eieren van haar bedrijf werden vernietigd en 60.000 kippen werden geruimd."We merken dat als er nare dingen gebeuren in onze sector, dat we groot in het nieuws staan. Je komt er dan achter dat het heel belangrijk is om de positieve kant te belichten. De mmmEggies waren me al bekend. Door wat er afgelopen jaar gebeurd is, heb ik besloten me erbij aan te sluiten."Wandelaars van de Vierdaagse kunnen de komende dagen bijna niet om de mmmEggies heen. De boerinnen zijn uitgedost in roze blousejes en dragen een roze bril en hoed. En ook de eieren zijn... inderdaad: roze. 'Girlpower', aldus Oving.