Zoek het uit! - Zijn ringslangen gevaarlijk?

BOVENSMILDE - "Er lag een ringslang op ons erf! Zijn deze dieren gevaarlijk, en wat moet je doen als je er eentje vindt?" Deze vraag stuurt Trienke uit Bovensmilde naar Zoek het uit!. En omdat het vandaag de Dag van de Slang is, is dit hét moment om dat uit te zoeken!

We dachten dat het een stuk tuinslang was!​ Trienke