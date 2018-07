Frederiksoord mist de 'molen van Spikman'

FREDERIKSOORD - Het plan ligt al een tijdje in de la. Een plan voor de herbouw van de molen van Spikman in Frederiksoord. Maar dan in een alternatieve vorm.

De molen stond ooit in het koloniedorp op een plek tussen Frederiksoord en Wapserveen aan de Molenlaan. Hij was eigendom van de familie Spikman.Een familie van molenaars, volgens Herman Jubbega. Jubbega is nazaat en schrijver van een boek over de familie Spikman. "Mijn bet-betovergrootvader was schoenmaker en zijn beide zoons waren molenaar. De ene woonde in Havelte en is na de bouw van de molen in Frederiksoord gaan wonen."De molen raakte in verval. Maar door een inzamelingsactie van de burgemeester van Vledder was er geld om de molen in de jaren dertig van de vorige eeuw te restaureren. Totdat het noodlot in november 1947 toesloeg. "De postbode zag 's morgens vroeg vuur in de molen. Hij heeft de buurt wakker gemaakt, maar er was geen redden meer aan. Helaas is de molen nooit weer herbouwd."De molen is afgebroken en de stenen zijn gebruikt om op dezelfde plek een schuur te bouwen. Die schuur staat er nog steeds.Er is een plan om te komen tot herbouw. Niet de hele molen, maar het onderste stuk met daarboven een stalen frame met stalen wieken. Het idee komt van oud-directeur Jan Mensink van de Maatschappij van Weldadigheid. Samen met een architect heeft hij het plan gemaakt.Jan Mensink: "De loods moet dan afgebroken worden en de stenen kunnen weer gebruikt worden. Het wordt een molen met stalen wieken, omdat het anders te duur wordt."Zo'n plek zou dan als woon- en werkplek gebruikt kunnen worden volgens Mensink. "En bovenin de top van een wiek op twintig meter hoogte kan dan een GSM-antenne worden aangebracht. Dan hebben wij ook eindelijk goed ontvangst in Frederiksoord."Of het er ooit van komt? Mensink denkt van wel, maar heeft geen idee wanneer. "Je moet een gegadigde hebben die het ziet zitten om op deze plek te gaan wonen en die wil werken op pachtgrond van de Maatschappij van Weldadigheid. Dan kan het uit." Die persoon moet nog wel gevonden worden.