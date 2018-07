Deel dit artikel:











VV Leo geeft laatste waarschuwing aan vandalen De vandalen hebben onder andere het terras onder handen genomen (foto: VV Leo).

LOON - VV Leo doet dringend een beroep op de vandalen die afgelopen zondag vernielingen hebben gepleegd bij de voetbalclub. Als de vandalen zich niet voor morgenvroeg 10.00 uur melden, dan stapt de voetbalclub naar de politie.

Geschreven door Martijn Klungel

"Tranen schieten je in de ogen. Blijf met je poten van andermans spullen af", zegt voorzitter Henrian Klok. Het was zijn eerste reactie vanmorgen toen hij voor het eerst weer bij de voetbalclub was. Vanochtend is hij samen met de vrijwilligers bezig geweest om de sporen van de vernielingen te wissen.



Paar duizend euro

Als de daders niet gevonden worden, dan draait de vereniging op voor de kosten. Voor VV Leo is dat niet makkelijk: "Het is weer een schadepost van een paar duizend euro", laat Klok weten.



De voorzitter van de voetbalvereniging hoopt dat de jongens zich voor morgenvroeg tien uur melden. Er zijn ook al aanwijzingen van wie de daders mogelijk zijn: "We hebben een aantal foto's en oplettende burgers hebben aangewezen welke personen het mogelijk kunnen zijn", zegt Klok. "Meld je gewoon, dan kunnen we het zonder politie oplossen. Als je je niet voor tien uur meldt, dan is de politie erbij betrokken en heb je een strafblad."