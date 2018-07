Deel dit artikel:











Storing waterproductie De Punt verholpen [update] Geen water uit de kraan door storing bij De Punt (foto: Pixabay)

DE PUNT - Een storing in de productielocatie bij De Punt van Waterbedrijf Groningen leidde ertoe dat de stad Groningen en omgeving zonder water zat.

De storing begon rond 14.00 uur. Aan het eind van de middag was de storing verholpen en hadden inwoners weer drinkwater uit de kraan.



Mensen moeten tot dinsdagochtend nog wel spaarzaam met water omgaan, zegt het Waterbedrijf Groningen. "Zodat wij onze waterbuffers weer maximaal kunnen vullen."



In veel huizen en bedrijven kwam er vanmiddag ineens geen water meer uit de kraan. Oorzaak was een probleem in een gebouw bij De Punt, waar het drinkwater wordt geproduceerd. Het water kon van daaruit niet naar Groningen, Haren, Eelde en Paterswolde worden gebracht.



Meerdere supermarkten zeggen dat de flessen water 'helemaal geplunderd' zijn. De brandweer in Drenthe en Groningen had waterwagens met in totaal 26.000 liter water klaarstaan voor het eerste bluswater.