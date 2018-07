Deel dit artikel:











Huisartsen Coevorden verhuizen: 'Ik kijk uit naar de samenwerking' Huisarts Wahid Jurat verhuist zijn onderzoeksbank naar het gezondheidscentrum (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - De wachtkamer van huisarts Wahid Jurat is maandagmorgen leeg en zal ook niet opnieuw vol raken met patiënten. De praktijk verhuist namelijk naar het nieuwe gezondheidscentrum, in het voormalige kantoor van het waterschap. Huisartsen en specialisten gaan er nauw samenwerken.

Geschreven door Steven Stegen

Huisarts Wahid Jurat is niet de enige die gaat verkassen. Deze week verhuizen acht praktijken naar het oude kantoor van waterschap Vechtstromen. Jurat heeft uitgekeken naar de verhuizing. "Ik kijk uit naar de samenwerking met de collega-huisartsen en de specialisten."



'Makkelijker overleggen met specialisten'

Het zijn hectische tijden voor Jurat, ook omdat hij net twee weken daarvoor de praktijk heeft overgenomen. Samen met zijn voorganger Theo van Vlokhoven sjouwt de huisarts eigenhandig de spullen in de verhuiswagen. "We doen de verhuizing zelf, dit is gelijk mooie teambuilding", lacht Jurat.



Van Vlokhoven was een van de geestelijke vaders van het het nieuwe gezondheidscentrum, samen met huisarts Jan Willem Ek. "Het plan was er al jaren, maar nu was de tijd er echt rijp voor", aldus Van Vlokhoven. Ek: "Het betekent voor ons dat we makkelijker kunnen overleggen met specialisten, wat dan inhoudt dat we niet direct hoeven te verwijzen."



Goedkoper en beter

Volgens de artsen biedt de samenwerking talloze voordelen. Het is goedkoper, maar ook uitdagender en beter voor de patiënt. Jan Willem Ek verwacht dat de constructie in Coevorden steeds meer gemeengoed gaat worden, want ook de politiek wil dat huisartspraktijken meer taken gaan uitvoeren en dat er minder snel wordt doorverwezen naar duurdere zorg.



"Er zijn andere initiatieven in het land, maar het bijzondere hier is dat het op z

zo'n grote schaal gebeurt, dat alle huisartsen in het centrum zitten, met een buitenpoli van het ziekenhuis", stelt Ek.



Later deze week gaan de laatste praktijken over naar het nieuwe gezondheidscentrum, dat de naam De Veltstroom heeft gekregen. Patiënten kunnen vanaf volgende week terecht aan de Burgemeester Feithsingel in Coevorden.