Beregeningsverbod mogelijk uitgebreid: 'Zal tot schade leiden bij boeren'

VALTHERMOND - De aanhoudende droogte kan over een paar dagen tot grote problemen leiden voor boeren. Waterschap Hunze en Aa's stelde vandaag een beregeningsverbod in voor het Drentse deel van de Veenkoloniën.

"Boeren mogen vanaf 19.00 uur niet meer beregenen", vertelt hydroloog Albert Siebring. Hij gaat over de aan- en afvoer van water. "Maar dat moeten we per dag bekijken."Dat verbod kan er namelijk binnenkort flink anders uitzien. "Als het over een paar dagen nog zo is, dan is het misschien nodig om het beregenen ook 's nachts te verbieden", waarschuwt Siebring.Wat moeten boeren dan doen? "Tja...", zegt hij. "Er valt niets anders te doen dat dit te accepteren." Siebring benadrukt dat boeren wel mogen beregenen met grondwater. "We hebben het bij dit verbod alleen over oppervlaktewater."Siebring verwacht dat boeren in de problemen zullen komen, als het beregeningsverbod ook 's nachts gaat gelden. "Ja, en dat zal helaas ook tot schade leiden."Boeren hoeven overigens niet aan te kloppen bij het waterschap voor eventuele schadevergoedingen. "Dit is overmacht, wij voeren maximaal water aan. Het waterschap kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden."Het waterschap zegt ook te zullen handhaven als boeren toch beregenen. "Maar we gaan ervan uit dat iedereen dit weet. Mocht iemand tóch beregenen terwijl het verbod van kracht is, dan gaan we met ze in overleg." Een boetebedrag kan Siebring niet noemen. "Dat weet ik zo niet, maar ik verwacht gewoon dat dit goed komt."Het beregeningsverbod geldt overigens niet voor particulieren. "Maar ook hier geldt het advies: wees zuinig met water", aldus Siebring.