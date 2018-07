Deel dit artikel:











Natuurbranden in Drenthe door droogte De brand ontstond door een vonkje bij de combine (foto: Persbureau Meter) Hoe groot de brand precies is, is niet bekend (foto: Persbureau Meter) Ook in Tynaarlo woedde er een natuurbrand (foto: Persbureau Meter) Op het Hijkerveld was het afgelopen weekend raak (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

DALEN - Aan de Valsteeg in Dalen woedt een brand op een korenveld. De brand zou zijn ontstaan tijdens het oogsten.

Er kwam bij een combine een vonkje vrij, waardoor het droge graan in brand vloog. Een gebied van zo'n tien hectare is in vlammen opgegaan.



Door de aanhoudende droogte zijn er in Drenthe meer brandjes geweest. Zo woedde er vanmiddag een natuurbrand aan het Villapark in Tynaarlo. Zo'n 150 vierkante meter is afgebrand. Zaterdagnacht brak er ook brand uit op het Hijkerveld.