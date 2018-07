Deel dit artikel:











Smeltend asfalt en vastzittende brugdekken: de hitte houdt aan De Wolden brengt een laagje split aan op het asfalt (foto: RTV Drenthe)

KERKENVELD/BARGER-COMPASCUUM - De hoge temperatuur zorgt voor smeltend asfalt. Met name in bochten leidt dat tot schade aan het wegdek. Maar in plaats van de weg te besproeien, experimenteert de gemeente De Wolden nu met het aanbrengen van een laagje split.

Geschreven door Hielke Meijer

Wethouder Mirjam Pauwels neemt een kijkje bij het experiment in een bocht van de Jan Haarweg weg bij Kerkenveld. "Het is een extra slijtlaag om te voorkomen dat mensen met de banden aan de weg blijven plakken en ook te voorkomen dat we gaten in de weg krijgen. Dat heb je vooral in bochten en dit is ook nog een redelijk zachte nieuwe weg."



Pekelwater of split

Op andere plekken sproeit de gemeente met pekelwater. Het zout in dat pekelwater zorgt ervoor dat de bitumen in het wegdek weer vaste vorm aanneemt. Maar die sproeimethode heeft als nadeel dat het elke hete dag opnieuw moet.



Pauwels: "We hopen dat met een laagje split het asfalt het wat langer houdt." De gemeente plaatst borden om het verkeer te waarschuwen tegen opspattende split en motoren te waarschuwen tegen de kans daarop weg te glijden. Ook al heeft de wegenbouwer met een wals in het asfalt gedrukt, dan nog duurt het even voordat het split goed is ingereden.



Burgemeester Hartmanbrug

Ook de gemeente Emmen is druk bezig met de wegen vanwege de hitte. Zo rijdt er een trekker met een tank water naar de Burgemeester Hartman-brug in Barger Compascuum.



Liefst vijf kuub water sproeit de trekkerchauffeur op het brugdek. Vorig jaar kon de brug door de hitte op een gegeven moment niet meer open gezet worden. Door de hitte was het asfalt gesmolten en het staal uitgezet.