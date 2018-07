Deel dit artikel:











Broer en zus Nagengast gehuldigd in Beilen Wethouder Erjen Derks feliciteert Fleur en Ruud Nagengast (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - Fleur Nagengast en haar broertje Ruud zijn vanavond gehuldigd. Ruud (12) omdat hij Nederlands jeugdkampioen veldrijden is geworden. Zijn zus Fleur (20) werd een maand geleden Nederlands kampioen tijdrijden.

Geschreven door Martijn Klungel

Voor Fleur was dit niet haar eerste huldiging. “Volgens mij is dit al de tiende keer, maar deze keer is het wel anders omdat mijn broertje en ik samen op het gemeentehuis mochten komen.”



Taartje en weer door

De ouders van de twee kampioenen zijn trots. “Thuis is er ook altijd een strijd, maar we zijn trots op ze allebei.” Toch hoopt Ruud zijn zus te kunnen evenaren. “Fleur is beter. Nu nog wel”, zegt de Ruud.



Uitgebreid gaat de familie Nagengast de huldiging niet vieren: "Nu een taartje, bloemen en gebak, maar straks staat er weer een training op het programma en dan gaan we weer door", aldus moeder Bianca Nagengast.