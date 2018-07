Na vijf jaar heeft Agnes Wolbert nog altijd geen antwoord op Kamervraag

ANNEN - Voormalig Tweede Kamerlid Agnes Wolbert uit Annen stelde in 2013 een Kamervraag, maar heeft daar nog altijd geen antwoord op gekregen.

Volgens het Algemeen Dagblad stelde ze vijf jaar geleden vragen over de chemische industrie in Delfzijl. Ivo Opstelten, die toen minister van Veiligheid en Justitie was, gaf aan meer tijd nodig te hebben voor die vraag. Er moet dan binnen zes weken antwoord gegeven worden, maar dat antwoord kwam nooit.PvdA'er Wolbert, die in maart 2017 afzwaaide als Kamerlid, herinnert zich die vraag niet meer. Maar dat er nog geen antwoord op gegeven is, gelooft ze wel. "Mijn ervaring is dat de administratie van de Kamer altijd fantastisch klopt", zegt ze tegen de krant. Wolbert is bepaald niet de enige die lang moet wachten op antwoorden.CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zegt tegen het AD dat hier 'geen excuus' voor is. "Een bewindspersoon moet gewoon antwoorden, klaar. 2.500 Kamervragen in een jaar klinkt misschien als veel, maar je hebt ongeveer 25 bewindslieden. Die krijgen dus gemiddeld zo'n honderd vragen per jaar, dat zijn er twee per week."