Economische groei leidt tot toename wegverkeer Groningen-Assen De economische groei is de reden van de toename van het wegverkeer (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De goede economische ontwikkeling in de regio Groningen-Assen leidt tot een groei van het wegverkeer.

Vooral de economische groei in de stad Groningen en op de as Groningen-Haren-Tynaarlo-Assen springen eruit. Wat opvalt is dat het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer relatief sterker stijgt dan het vervoer met de auto. Dat blijkt de Mobiliteitsmonitor 2017 van Regio Groningen-Assen (RGA).



In 2015 werd al duidelijk dat de mobiliteit, na de economische crisis, weer toenam. De stijgende populariteit van het openbaar vervoer werd destijds al ingezet. De toename van het gebruik van de fiets is nieuw in de Mobiliteitsmonitor 2017. Een verklaring voor deze toename wordt niet gegeven.