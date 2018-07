Deel dit artikel:











Annelies Bakelaar nieuwe directeur Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe heeft een nieuwe directeur (foto: ANP XTRA / Koen Suyk)

ASSEN - Annelies Bakelaar wordt de nieuwe directeur van Biblionet Drenthe. Per 1 oktober volgt ze interim-directeur Thijs Torreman op.

Bakelaar is nu nog directeur van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Daarvoor was ze onder meer actief bij ROC Aventus en de provincie Overijssel.



Bakelaar heeft ook een verleden in de bibliotheekwereld. Zo werkte ze bij de Overijsselse Bibliotheekdienst, waar ze zich bezighield met bibliotheekinnovatie.