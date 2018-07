Tim Remer: Het gaat mij niet snel genoeg

HANDBAL - Bij een graadje of 26 opende Hurry-Up maandagavond de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de BENE-League. Het betekende de vuurdoop voor het nieuwe trainersduo: Manuel Kremer en Tim Remer.

In april maakte Hurry-Up de komst van Tim Remer (32) bekend. Na veertien seizoenen in Duitsland keert de hoekspeler, die in het seizoen 2003/2004 voor rivaal E&O speelde, terug naar Nederland. In Zwartemeer gaat Remer een dubbelrol vertolken."Er is goed geluisterd, goed getraind. Voor mij was het natuurlijk ook de eerste keer, maar het voelt vertrouwd", laat Remer weten. Na succesvolle jaren in de Bundesliga dwong een pittige kwetsuur aan zijn knie de baltovenaar een verrassende keuze te maken. Samen met Manuel Kremer vormt Remer het nieuwe trainersduo van de oranjehemden."Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht", is Remer eerlijk over zijn beweging richting het trainersvak. "Maar dat het zo snel zou gebeuren stond niet in het vooruitzicht. Door mijn knieblessure is het toch zo gekomen."In dienst bij het Duitse TuS N-Lübbecke sloeg in februari het noodlot toe voor Remer. "Hij is aan het herstellen", zegt de hoekspeler, terwijl hij naar zijn knie kijkt. "Het gaat mij niet snel genoeg. Maar het kost echt tijd. Het valt niet te versnellen.""Na vijf minuten toen ik in de hal was, was ik alweer met zo'n bal aan het pielen", vervolgt de oud-international. "Ik vind het belangrijk dat we leuk handbal gaan spelen. Waar de jongens, wij op de bank en het publiek plezier van heeft."Naast nieuwelingen René Jaspers (E&O) en Harm Meijers (Unitas) kon het aanwezige publiek drie nieuwe gezichten bespeuren. Remer: "We zoeken nog een opbouwer en een keeper. Er zijn nu drie jongens op proef. We zien wel wat het gaat worden."Op donderdag neemt het trainersduo Remer/Kremer, samen met de Topsportcommissie, een beslissing over testspelers Azenho, Simanavicius en Sega. Ook nieuweling Javier Bebeta Navarro sluit dan aan.