Jaspers wil zich laten zien op hoogste niveau

HANDBAL - In het gevaarlijke groen-wit van buurman E&O liet René Jaspers zich de afgelopen jaren vaak zien in Zwartemeer. Na zijn transfer naar Hurry-Up hoopt de 21-jarige hoekspeler in het thuistenue de dorpelingen te verwennen.

Ondanks een mondeling akkoord met E&O besloot Jaspers eind april over te stappen naar de concurrent uit de gemeente. Waar de ploeg uit Emmen uitkomt in de eredivisie, is Hurry-Up op een niveau hoger actief: de BENE-League. "Het is een hele sportieve keuze, omdat ik op een hoger niveau wilde gaan spelen", legt Jaspers uit. "Ze vroegen mij, er was een leuk aanbod, vandaar dat ik 'ja' heb gezegd."Bij Hurry-Up krijgt Jaspers, die onlangs zijn debuut maakte voor Nederland B, te maken met trainer/coach én positiecollega Tim Remer. "Ik zie Tim als een handbalgrootheid, omdat hij jaren in de Bundesliga gespeeld heeft", vertelt de nieuweling. "Ik zie er naar uit nog meer van hem te leren. En veel minuten te maken in de BENE-League. Dat zou ik willen."Op 15 september opent Hurry-Up het nieuwe seizoen in de grensoverschrijdende competitie in eigen huis tegen Visé uit Wallonië. Jaspers: "Ik wil een topseizoen spelen. Persoonlijk wil ik mezelf kunnen laten zien op dit niveau en met Hurry-Up veel bereiken. Ik wil bovenin meedoen."