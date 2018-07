Deel dit artikel:











Drie gewonden en aanhouding na ongeluk A28 Het busje belandde door het ongeluk op zijn kant (Foto: Persbureau Meter) Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond (Foto: Persbureau Meter)

VEENINGEN - Op de A28 is vannacht ter hoogte van Veeningen een busje achter op een auto gebotst. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. De bestuurder van het busje is aangehouden.

De drie gewonden zaten allemaal in het busje, waar zij samen met nog twee anderen in zaten. Ze moesten alle drie naar het ziekenhuis.



Flinke klap

De andere twee, onder wie de aangehouden bestuurder, en de inzittenden van de auto raakten niet gewond. Door de klap belandde het busje op zijn zijkant tegen de middenvangrail. De A28 werd vanwege het ongeluk een tijdlang afgesloten.



De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Ook is niet bekend waarom de bestuurder van het busje door de politie is meegenomen.