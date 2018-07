Drenten in de Vierdaagse: Karin gaat van start

NIJMEGEN - In alle vroegte klonk in Nijmegen vandaag het startschot van de 102e Nijmeegse Vierdaagse. Ook honderden Drenten lopen ieder jaar de dertig, vijftig en met name de veertig kilometer per dag mee.

Onze eigen sportverslaggever Karin Mulder loopt de Vierdaagse dit jaar voor het eerst. "Ik ben onder de indruk: het is wel massaal hoor!"Om vier uur mochten de eerste lopers van start, maar Karin mocht iets langer in haar bed blijven liggen. "Ik moest tussen zes en half zeven starten. Dat betekent dat je er keurig om zes uur staat, maar je kunt nog niet weg doordat het zo massaal is. Dan sta je echt op je beurt te wachten."Voordat ze de Vierdaagse kon gaan lopen, heeft Karin zich naar eigen zeggen wel even serieus moeten voorbereiden. "Twintig kilometer lopen kan denk ik iedereen wel uit de losse pols, maar in die laatste twintig zit het hem juist. Ik ben vaak van Hoogeveen, waar ik woon, naar RTV Drenthe in Assen gelopen. Doe je dat met omweggetjes, via Dwingelderveld en Terhorsterzand, dan kom je wel op veertig kilometer uit."Waar de lopers dit jaar veel rekening mee moeten houden, is het warme en droge weer dat al een tijd aanhoudt. "Het is nu in de ochtend nog lekker, maar ik denk dat ik daar vanmiddag nog wel een paar keer aan terugdenk. We zijn gewaarschuwd om goed te drinken. Zelf heb ik twee flesjes water meegenomen en onderweg kun je gewoon bijvullen."