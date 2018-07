Treinen Drenthe - Zwolle rijden weer na wisselstoringen [update]

MEPPEL/COEVORDEN - Treinreizigers hadden vanochtend tijdens de spits moeite om van Drenthe naar Zwolle en omgekeerd te komen.

Van Zwolle naar Meppel en andersom reden door een wisselstoring geen treinen. De problemen daar zijn volgens de NS rond 9.30 uur helemaal voorbij.Tussen Coevorden en Zwolle vervielen ook treinritten vanwege een wisselstoring. Volgens Arriva vervalt nu enkel de rit van 9.17 uur nog.Ook in andere richtingen vanaf Zwolle had het treinverkeer last van wisselstoringen. Rondom de Overijsselse hoofdstad reden volgens de NS een deel van de ochtend minder treinen.De spoorwegen rondom Zwolle zijn deze week weer open gegaan voor treinreizigers, nadat er twee weken geen treinen reden vanwege werkzaamheden. Tijdens de testdag afgelopen zondag verliep volgens ProRail alles nog soepel.