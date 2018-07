Huurprijzen in Drenthe dalen tegen landelijke trend in

ASSEN - De prijzen voor een huurhuis in Drenthe zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat om een daling van 3,3 procent, blijkt uit cijfers van de onafhankelijke woningwebsite Pararius Drenthe en Friesland zijn de enige provincies waar sprake is van een daling van de huurprijzen. In andere provincies betaal je juist steeds meer voor een huurhuis. In Gelderland steeg de prijs het meest, met 10,8 procent.In onze provincie betaal je ook het minst voor een huurhuis. De prijs per vierkante meter in Drenthe is gemiddeld 8,42 euro. In Noord-Holland betaal je veruit het meest: 20,66 euro per vierkante meter.De lagere prijzen in de noordelijke provincies komen vooral doordat er minder vraag is naar huurhuizen. Op de stad Groningen na trekken steeds meer mensen uit het Noorden weg, aldus Pararius.