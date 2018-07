Deel dit artikel:











Assen zoemt: gemeente zet zich extra in voor de bijen Assen zet zich extra in voor de bijen (Foto: Duurzaamheidscentrum Assen) Wethouder Janna Booij onthulde het Assen Zoemt-bord (Foto: Duurzaamheidscentrum Assen)

De gemeente Assen gaat zich extra inzetten voor de bijen. Om dat kracht bij te zetten, heeft de gemeente zich aangesloten bij de landelijke actie Nederland Zoemt.

Zondag onthulde wethouder Janna Booij bij het Duurzaamheidscentrum het bord 'Assen Zoemt'.



In Nederland vliegen 358 soorten bijen en bijna de helft daarvan is in gevaar. Om in kaart te brengen waar de verschillende bijen leven, hield Nederland Zoemt in april dit jaar een landelijke bijentelling. Daaruit blijkt dat in Assen 63 soorten bijen leven. De gemeente denkt dat dit aantal door extra inzet bijna kan verdubbelen tot 122 soorten.



Ecologisch maaien

De Drentse hoofdstad zet zich al langer in voor de bijen. Zo zijn er de afgelopen jaren planten, bloembollen en bomen geplant die bijen aantrekken. Ook wordt er al langere tijd ecologisch gemaaid. Het maaisel blijft langer liggen, zodat de zaden zich verder kunnen verspreiden.



Nederland Zoemt is een samenwerking van verschillende groene organisaties om de bijen te redden. In Drenthe werken IVN Regio Noord, Landschapsbeheer Drenthe, Stichting het Drentse Landschap en de Natuur en Milieufederatie hieraan mee.