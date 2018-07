Foutje! Dertien inwoners Tynaarlo moeten reisdocument opnieuw controleren

VRIES - De gemeente Tynaarlo zoekt dertien inwoners die maandagochtend hun paspoort of identiteitskaart lieten controleren op het gemeentehuis. De controle is niet goed gegaan.

De paspoorten of identiteitskaarten zijn wel gescand, maar niet uitgelezen. "De medewerker zag een vinkje verschijnen en was in de veronderstelling dat de reisdocumenten in orde waren", zegt woordvoerder Bibi de Lange van de gemeente Tynaarlo. "De tweede handeling is alleen overgeslagen en dus weten we niet zeker of de chips wel in orde zijn."De dertien inwoners behoren tot de groep van negenhonderd inwoners in de gemeente Tynaarlo die in de periode van april tot en met juni een nieuw reisdocument aanvroegen. Van de 600.000 reisdocumenten die in deze periode landelijk zijn verstrekt, werkt bij vijfduizend (bijna 1 procent) het echtheidskenmerk in de chip niet. Dit komt door een technisch probleem in het productieproces.Rampzalig is dit volgens de gemeente niet. Wie een reisdocument heeft waarvan het echtheidskenmerk niet werkt, kan namelijk gewoon met het document reizen. Ook heeft het geen invloed op de geldigheid van het document.Wel is het mogelijk dat het poortje bij een elektronische grenscontrole op bijvoorbeeld een vliegveld niet open gaat. Dan moet er gebruik worden gemaakt van de reguliere grenscontrole. Dit kan extra tijd kosten. De grensbewaking in binnen- en buitenland is op de hoogte van dit technische probleem."De kans dat de chip in het paspoort of de identiteitskaart van deze dertien inwoners niet juist werkt, is natuurlijk klein", zegt De Lange. "Maar we willen niet de kans lopen dat ze denken dat het reisdocument goed is, terwijl dit misschien niet zo is. Dus we hopen dat de dertien inwoners hun document opnieuw laten controleren."De hercontrole gebeurt op het gemeentehuis. Het is ook mogelijk om het paspoort of de identiteitskaart zelf te controleren . Dat kan via de gratis app ‘BZK-ID’ (deze app is alleen te gebruiken op Android-telefoons).