Voetbalclub vv Leo doet aangifte na vernielingen

LOON - Voetbalclub vv Leo uit Loon gaat aangifte doen naar aanleiding van de vernielingen die afgelopen weekend op het sportpark werden aangericht.

Voorzitter Henrian Klok van de voetbalclub had de daders een deadline gegeven van vanochtend 10.00 uur om zich te melden, om zo de zaak onderling af te handelen."Er heeft zich niemand gemeld, helaas", vertelt een teleurgestelde Klok. "Er zit niets anders op dan aangifte te doen bij de politie." De voorzitter zegt in het bezit te zijn van beelden van de vernieling, waarop in ieder geval een van de daders is herkend."Er waren meerdere daders en van eentje weten we zeker dat ie erbij was. Het gaat om jeugd, maar het zijn in ieder geval geen leden van de vereniging", vertelt Klok.De jeugdige vandalen richtten zaterdag flinke vernielingen aan op Sportpark Marsdiek. Stoelen en tafels van het terras zijn kapotgemaakt, er is een ton met frituurvet omvergegooid en ook op het dak is schade veroorzaakt. "Het gebouw is van de gemeente en het terras is van onszelf. Al met al denken we aan een schade van een paar duizend euro."