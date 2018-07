Stelling: Ik winkel graag op zondag

ASSEN - In bijna zeventig procent van de gemeenten mogen de winkels elke zondag open.

Dat is meer dan twee jaar geleden, meldt Detailhandel Nederland. Toen mochten de winkels in zestig procent van de gemeenten zeven dagen per week open. Volgens de brancheorganisatie willen nog eens dertig gemeenten de zondagopenstelling verruimen.In Drenthe zijn er nogal wat verschillen als het aankomt op de koopzondag. In verschillende gemeenten, zoals Assen en Hoogeveen, mogen de winkels elke zondag open. In gemeenten die geen wekelijkse koopzondag hebben, mogen winkels nu ook wel op zondagen open. Dat mag alleen bijvoorbeeld niet elke week, niet overal en mogen niet alle soorten winkels open.Een voorbeeld van zo'n gemeente is Emmen, waar alleen koopzondagen zijn op een aantal specifieke data. En in de gemeente Meppel is iedere zondag een aantal supermarkten en bouwmarkten open. De andere winkels openen weer op de specifieke koopzondagen.Is het een goede ontwikkeling dat steeds meer winkels de deuren openen op zondag, of maak jij er geen gebruik van?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren was onze stelling: werken tot je zeventigste is geen probleem . Slechts zeven procent is het met die stelling eens. Er stemden 4.017 mensen.