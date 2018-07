Deel dit artikel:











Cel en opname geëist tegen dealende ex-marinier met gestolen fietsen De ex-marinier had drugs en gestolen fietsen in zijn bezit (Foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Tegen een 35-jarige Hoogevener eiste het Openbaar Ministerie (OM) vandaag tien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, voor het dealen van soft- en harddrugs. Ook had de man een aantal gestolen fietsen in zijn schuurtje staan. Dat ziet het OM als heling.

Naast de celstraf eiste de officier van justitie opname in een verslavingskliniek.



De Hoogevener is verslaafd aan drank en drugs. Ook lijdt hij aan een posttraumatische stress-stoornis, sinds hij als marinier naar Afghanistan uitgezonden is geweest. Na zijn tijd bij defensie gleed hij af. Hij is al een aantal keren eerder veroordeeld.



Fietsen en drugs

Op 7 maart kwam de politie naar zijn huis, omdat zijn vriendin had gebeld over huiselijk geweld. De twee hadden slaande ruzie gehad en de Hoogevener was daarna weggegaan. Toen agenten voor de zekerheid keken of de man toch niet ergens in het huis was, vonden ze vijf gestolen fietsen in de berging.



Niet veel later werd de Hoogevener bij het station in zijn woonplaats opgepakt. Hij had een tas bij zich met onder meer zo’n honderd xtc-pillen, acht gram speed en wat hennep. Meer dan een gebruikershoeveelheid, oordeelde de politie. De man bekende ook dat hij geregeld drugs verkocht aan vrienden. Later vond de politie ook nog bijna tweehonderd gram hasj in het huis van de man.



Onrechtmatig bewijs

Over de fietsen verklaarde de man dat hij ze via een vriend kreeg om ze te verhandelen via Marktplaats. Hij zei dat hij niet wist dat ze gestolen waren. Van een gestolen scooter die in het schuurtje van zijn vriendin werd gevonden, bekende de man wel dat hij wist dat die gestolen was.



Volgens de advocaat van de Hoogevener had de politie nooit zijn huis mogen doorzoeken. Er was geen toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris. Daarom moet de man volgens haar worden vrijgesproken van de heling van de fietsen en van de hasj die thuis is gevonden.