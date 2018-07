Deel dit artikel:











Inwoners Borger-Odoorn krijgen container voor plastic Borger-Odoorn krijgt PMD-containers, net als deze in Midden-Drenthe (Foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

BORGER - Elfduizend huishoudens in Borger-Odoorn krijgen van de gemeente deze maand een PMD-container voor verpakkingsafval. De nieuwe container moet voor betere afvalscheiding in de gemeente zorgen.

PMD is een afkorting van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. De container mag worden gevuld met bijvoorbeeld plastic tasjes, conservenblikken en melkpakken. Verpakkingen met chemisch afval of andere plastic voorwerpen als speelgoed mogen niet in de container.



'Steeds beter'

De gemeente zegt met de nieuwe container een bijdrage te willen leveren aan een duurzamere samenleving. "We zien dat het steeds beter gaat met de afvalscheiding en dat willen we blijven stimuleren. Daarom ben ik blij dat we met de PMD-container het nog gemakkelijker kunnen maken voor onze inwoners", aldus wethouder Freek Buijtelaar.



De nieuwe containers worden tussen 16 en 27 juli aan de inwoners uitgedeeld.