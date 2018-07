Verdachte online chantage: Ik snap niet hoe ik iedereen zoveel pijn heb kunnen doen

ASSEN - Huilend en trillend zit een 23-jarige man uit het Gelderse Ulft vanochtend voor de rechter in Assen. Hij wordt verdacht van online chantage. Een van zijn slachtoffers, een 20-jarige man uit Beilen, maakte door de chantage een einde aan zijn leven.

Volgens het Openbaar Ministerie deed de man zich op datingapp Tinder voor als meisje. Zo legde hij contact met zijn slachtoffers. Al snel ging het contact verder via WhatApp. De man zorgde ervoor dat het gesprek seksueel getint werd en dat slachtoffers seksueel getinte foto’s of filmpjes naar hem stuurden. Als hij die eenmaal had, begon hij met het chanteren.De slachtoffers moesten iTunes- of Paysafe-kaarten, een soort prepaid creditcards, met tegoeden van meestal honderd of tweehonderd euro voor hem kopen op internet. Deden ze dat niet, dan dreigde de man de foto’s openbaar te maken aan hun familie en vrienden. Het geld gebruikte de man om online te gokken.De zaak kwam aan het licht, nadat de 20-jarige man uit Beilen op de A28 zelfmoord pleegde in de nacht van 13 op 14 januari vorig jaar. Hij kocht twee keer een tegoed van honderd euro voor de man uit Ulft.Daarna eiste de verdachte opnieuw geld. Dat geld had de Beilenaar niet. Hij werd wanhopig en liet dat ook via de app weten aan de Gelderlander. Toen hij zei dat hij geen uitweg meer zag dan er een eind aan te maken, reageerde de verdachte dat hij dat dagelijks hoorde en dat het hem niks deed. “Mensen doen dat toch nooit.”Een uur later werd de Beilenaar gevonden op de snelweg. Hij was aangereden door een auto. “Zijn ouders wisten niet wat hen overkwam toen de politie voor de deur stond. Zij dachten dat hun zoon gewoon in bed lag”, zei de voorzitter van de rechtbank. Hij bleek via het dakraam het huis te zijn ontvlucht.Op zijn kamer lag zijn mobiele telefoon. Daarop vond de politie de gesprekken die de man even eerder met de man uit Ulft had gevoerd. Na uitgebreid onderzoek werd hij in mei opgepakt. Naar eigen zeggen heeft hij in drie jaar tijd zo’n honderd slachtoffers gemaakt. De meeste deden geen aangifte. Op de dagvaarding van de man staan er zes.“Ik snap niet dat ik iedereen zo’n pijn heb kunnen doen. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden voor mijn zieke gedrag”, zei de man, nadat de vader van de overleden man uit Beilen een slachtofferverklaring had afgelegd. Het slachtoffer volgde een hbo-opleiding in Groningen. “Hij had nog zoveel willen en kunnen bereiken. Door jou zijn wij onze zoon kwijt", zei de vader van de Beilenaar.