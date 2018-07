Deel dit artikel:











Vijfhonderd huizen Hoogeveen zonder stroom Netbeheerder Rendo is bezig met de reparatie van de kabel (Foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Door een stroomstoring in Hoogeveen hebben vijfhonderd huishoudens een tijd zonder stroom gezeten. Door graafwerkzaamheden is een kabel geknapt.

Met name huizen aan de Crerarstraat, Industrieweg, Limburg Stirumstraat, Prinses Marijkestraat en Blankenslaan-Oost zijn getroffen door de storing.



Volgens woordvoerder Helmut Feringa van netbeheerder Rendo waren de reparateurs snel ter plaatse. "Honderd huizen hebben inmiddels alweer stroom. We verwachten dat de kabel snel weer gerepareerd is", aldus Feringa.